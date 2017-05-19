Почти одновременно 68-летняя советская и российская певица Алла Пугачева и ее бывший супруг 50-летний музыкант Филипп Киркоров опубликовали в своих блогах посты, посвященные Дню пионерии. Этот праздник официально отмечался в СССР 19 мая, и звезды решили поддержать традицию.

Примадонна поделилась редким кадром — своей детской фотографией, на ней будущая звезда запечатлена в круглых «Знайкиных очках». Король российской эстрады показал фото, на котором они с Николаем Басковым стоят на сцене в коротких шортах и красных галстуках и держатся за руки.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Май 19 2017 в 12:42 PDT

«Огого вот это шортики», «Вот это настоящие пионеры! Гордость нации, аж прям от гордости сколиоз сам прошел», «Ах, какая славная была пионерская жизнь. Масса ярких воспоминаний и приключений», «Это мое время и я его буду помнить всегда. Было много хорошего», — комментируют растроганные подписчики.

Многие из них знают, что Филипп и Николай связаны долгой дружбой. «2 лучших из лучших. Было бы неплохо один хит», — мечтают фанаты.

Фото: instagram.com, globallookpress.com