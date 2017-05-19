Сегодня многие, чье детство пришлось на советскую эпоху, вспоминают о Дне пионерии. В их числе и 68-летняя советская и российская певица Алла Пугачева. В своем блоге она опубликовала редкую детскую фотографию и написала под ней: «Пионерка! Будь готов! Всегда готов! Знала бы я тогда к какой жизни меня готовила судьба и этот девиз пионера».

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Май 19 2017 в 1:03 PDT

Стоит отметить, что жизнь артистки яркая и неординарная. Примадонна российской эстрады воспитала не только счастливую и успешную дочь, но и ряд талантливых исполнителей, занимается этим и сейчас: не так давно мир узнал о «новом Филиппе Киркорове». Также поклонники певицы восхищаются добротой и умом ее детишек, которых они с 40-летним Максимом Галкиным воспитывают в стенах собственного замка в деревне Грязь.

Бывший супруг артистки, певец Филипп Киркоров, до сих пор вспоминает женщину, которую боготворил. Недавно он отметил дату ее первого выступления в телеэфире:

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Май 8 2017 в 9:58 PDT

«Ровно 50 лет назад, 9 мая 1967, на Центральном Телевидении Советского Союза, ВПЕРВЫЕ появилась будущая Суперзвезда Всех Времен и Народов, Любимая Певица огромной страны -Россия-АЛЛА ПУГАЧЕВА. Алла исполнила тогда песню "Иду из кино" в прямом эфире праздничного выпуска детской программы "Будильник". Как и многие ключевые моменты в жизни каждого человека, произошло это совершенно случайно. За три дня до запуска телепередачи было готово все, кроме одной песни. Имено тогда члены сьемочной группы нашли выход из положения-обратиться к начинающей исполнительнице, "классной девчонке" по имени Алла Пугачева. Знакомство с ней состоялось в Доме звукозаписи. Это было одно из первых появлений 18 -летней Аллы Пугачевой на ЦЕНТРАЛЬНОМ телевидении. Вскоре юная девушка прославилась на весь Советский Союз и стала на долгие годы (уже больше 40 лет) - Главной Певицей Страны-РОССИЯ!», — написал он.

До того, как стать звездой, Алла Борисовна училась в московской средней школе № 496, куда поступила в 1956 году. Интересно, что в своих интервью артистка неоднократно заявляла, что была в школе круглой отличницей. Однако, по данным отечественных СМИ, в аттестате у Аллы Борисовны имеются и четверки, и тройки, пишет Letidor.

Фото: instagram.com, globallookpress.com