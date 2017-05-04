Едва ли среди интересующихся российским шоу-бизнесом людей остались те, кто не слышал о грандиозном празднике, который закатил популярный певец Филипп Киркоров в честь своего 50-летия. Его бывшая супруга, 68-летняя певица Алла Пугачева, пропустила первую часть празднования юбилея и пришла сразу на банкет. Сегодня любящий мужчина поделился новыми фотографиями с этого мероприятия (используйте «стрелочки» чтобы листать их).

MY BEST MOMENTS and MEMORIES FROM MY 50-S birthday party 30.04.17 .... ofcourse with HER MAJESTY @alla_orfey Thank you , one more time for everything that you did and do in my crazy life!!! Forever yours,F.K. Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Май 4 2017 в 6:26 PDT

«ЭТО ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ и ВОСПОМИНАНИЯ С МОЕГО 50-летия 30.04.17 .... конечно, с ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВОМ Аллой Пугачевой. Спасибо тебе еще раз за все то, что ты делала и делаешь в моей сумасшедшей жизни!!! Всегда твой, Ф.К.», — так переводятся слова, которые он поместил под фото.

Мужчина также поделился фрагментом репортажа телеканала «МУЗ-ТВ». «Я не была на концерте, мне не надо видеть, я и так знаю, что он делает. Эти ручки его создавали, что же я, не знаю, что он делает?», — объяснила Алла Борисовна свое частичное отсутствие.

«Я тебя уважаю, я тебя поздравляю, можешь меня поцеловать», — разрешила Примадонна. «За это я тебе благодарен. Делай что хочешь, говори про меня что хочешь, все, что хочешь. Тебе, единственному человеку в этом мире, можно все», — встав на колени, расчувствовался Филипп.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Май 4 2017 в 6:33 PDT

В какой-то момент оператор перевел фокус на Максима Галкина. Вы тоже заметили его взгляд?

Ранее в блоге Филиппа также появлялись редкие архивные фото Аллы Пугачевой и фото ее экспериментов со стилем.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, starface.ru