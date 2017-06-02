Сегодня в эфире шоу «Человек-невидимка» эксперты разбирались в судьбе Даны Борисовой. «Будет на грани», — анонсировала выпуск телеведущая Эвелина Бледанс, и была права. Запись передачи велась еще до того, как Дана отправилась на лечение от наркозависимости. Выяснилось, что многое из того, что сказали про нее в студии — сбылось.

Так, эксперты говорили об увлечении алкоголем, депрессии и суицидальных мыслях, преследовавших звезду. Они были уверены: «невидимка» (лицо Даны было скрыто вплоть до окончания шоу) находится в депрессии, «пытается прошлое прожить заново». На предположение, что ее бросали мужчины, звезда ответила: «Ничего подобного. От всех мужчин я уходила сама. Не из-за измен, нет. Скорее сама некрасиво поступала».

Но самое любопытное заявление сделал маг Роман Фад: он сообщил, что 7-8 лет назад Борисову сглазили, и причастна к этому женщина с темными волосами. Сама Дана не смогла вспомнить, кто из брюнеток в ее окружении мог пожелать ей зла, припоминая только блондинок. Но присутствующий в студии друг догадался: «С темными волосами!!! С темными волосами и темной кожей, соведущая», — воскликнул он, не называя имени «подозреваемой».

Фад уверен, что именно из-за сглаза все последнее время Дана Борисова находилась в состоянии, которое он описал как «и жизни нет, и смерти нет». Более того — артистка уже пыталась снять чары, обращалась к специалистам, но безрезультатно. В финале, когда ее личность была раскрыта, Дана лично обратилась к Роману с просьбой попытаться помочь ей, и он ответил согласием.

Также в ходе шоу телеведущей нагадали рождение мальчика. Дана мечтательно заулыбалась. Оказалось, что на момент съемок у нее был роман с мужчиной немного моложе нее, и пара подумывала над тем, чтобы зачать ребенка.

Экстрасенсы посоветовали Дане уехать в другой город, чтобы «перезапустить» жизнь. Что, как оказалось, и сделала впоследствии телеведущая — правда, не по своей воле.

Фото: instagram.com