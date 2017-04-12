30-летний футболист Дмитрий Тарасов все еще любит Ольгу Бузову и все делает ей назло, уверены поклонники последней. На днях мужчина опубликовал интимное фото из бани, на котором изображен со своей новой избранницей, также в его блоге появляются то фотографии его дорогого автомобиля, то их бывшего семейного гнездышка с видом на реку, ремонт в котором он контролирует сам. Сегодня Рунет обсуждает новый поступок футболиста: по сведениям СМИ, он записал свою дебютную песню.
На днях Дмитрий отправился на студию к своему другу, рэперу T-killah, передает сайт WMJ. «Новый трек. Новый дуэт», — написал музыкант под общим снимком.
Действительно ли это была запись совместного хита или просто друг «навестил и послушал» какую-то не относящуюся к нему композицию, мы узнаем совсем скоро.
Ольга тем временем тоже не скучает. Она, как и бывший, пропадает в студии, записывает новый хит.
А несколько часов назад новоиспеченная брюнетка опубликовала очередную фотографию, на которой она запечатлена возлежащей на кровати в сексуальной позе, в одном нижнем белье.
Тоже дразнит? Как вы думаете?
Фото: instagram.com