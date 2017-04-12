30-летний футболист Дмитрий Тарасов все еще любит Ольгу Бузову и все делает ей назло, уверены поклонники последней. На днях мужчина опубликовал интимное фото из бани, на котором изображен со своей новой избранницей, также в его блоге появляются то фотографии его дорогого автомобиля, то их бывшего семейного гнездышка с видом на реку, ремонт в котором он контролирует сам. Сегодня Рунет обсуждает новый поступок футболиста: по сведениям СМИ, он записал свою дебютную песню.

На днях Дмитрий отправился на студию к своему другу, рэперу T-killah, передает сайт WMJ. «Новый трек. Новый дуэт», — написал музыкант под общим снимком.

Публикация от T-killah (@t_killah)Апр 10 2017 в 9:51 PDT

Действительно ли это была запись совместного хита или просто друг «навестил и послушал» какую-то не относящуюся к нему композицию, мы узнаем совсем скоро.

Брательник @tarasov23 спасибо, что навестил и послушал!) #братзабрата Публикация от T-killah (@t_killah) Апр 10 2017 в 1:26 PDT

Ольга тем временем тоже не скучает. Она, как и бывший, пропадает в студии, записывает новый хит.

Ночь. Студия. Пишу новую песню #скороальбом#людиневерили Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 11 2017 в 2:30 PDT

А несколько часов назад новоиспеченная брюнетка опубликовала очередную фотографию, на которой она запечатлена возлежащей на кровати в сексуальной позе, в одном нижнем белье.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 12 2017 в 2:57 PDT

Тоже дразнит? Как вы думаете?

Фото: instagram.com