Знаменитая брюнетка, которая уже зарекомендовала себя, как «на все руки мастер», не перестает удивлять поклонников. Она и ведущая, и дизайнер, и актриса, и писатель, а в прошлом году успешно стартовала в качестве певицы. Первый трек Бузовой «Под звуки поцелуев» около 14-ти недель была в топе iTunes. Такой музыкальный прорыв мотивировал Ольгу на выпуск не менее популярного сингла «Привыкаю».

Сегодня же артистка представила миру новую песню «Люди не верили». «С нетерпением и волнением» Бузова поделилась в Instagram с фанатами треком и сопроводила его трогательным посланием, в котором рассказала, что учится отпускать прошлое.





«С трепетом и волнением наконец-то делюсь с вами своим новым синглом #людиневерили. Каждый из нас в жизни сталкивается с ситуациями, когда в нас никто не верит. Честно, признаюсь вам, в какой-то момент, мне казалось, что я не справлюсь...Это трудно, но прошлое надо уметь отпускать... я пока этому учусь...мне было и есть сложно, многие из вас это чувствовали и видят сейчас...плюс огромное давление и гнет со стороны, постоянные удары в спину, насмешки и даже оскорбления...Наверное, и сейчас найдётся какой-нибудь продюсер, который скажет, что это не творчество, и мою песню, традиционно не поставят в эфиры радиостанций...Но я пою для вас каждое слово этой песни я прожила внутри себя...я надеюсь, что она вам понравится, а для кого, возможно, станет гимном...и именно под неё вы "свернёте горы". Даже если в вас не верит весь мир, вы обязаны любить себя, мечтать, ставить цели и добиваться их. Упавшие ангелы с Новыми силами поднимутся в небеса. Ссылка на песню в шапке профиля. Можете уже послушать и скачать...СПАСИБО», - подписала пост Бузова.

Напомним, что в прошлом году Ольга развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым прожила в браке четыре года. Сейчас Бузова свободна и полностью погружена в работу.

Фото: Instagram