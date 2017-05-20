Дмитрий Шепелев намерен обжаловать решение суда о пропавших миллионах с благотворительного счета «Русфонда». Телеведущий разместил в своем Instagram заявление, в котором объяснил, почему он не полностью согласен с решением суда. «Увы, суд принял решение взыскать 21 миллион рублей с наследников: родителей Жанны и нашего сына Платона. С другой стороны, хорошо, что более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я ни мой сын, разумеется к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам. Я чувствую колоссальное облегчение - очень тяжело жить в течение двух лет окруженному домыслами. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю, как назвать это иначе как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, - Платон отвечать за это не должен», — пишет Шепелев.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Май 19 2017 в 11:48 PDT

Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака в июне 2015 года. После смерти певицы «Русфонд» заявил, что из 25 млн рублей, собранных на лечение Фриске, были потрачены только 4,12 млн. Отчета же о потраченных 21 млн ответчики фонду не предоставили. По информации фонда, доступ к счетам был только у Жанны и ее матери Ольги.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com, globallookpress.com