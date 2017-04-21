Громкие разбирательства по делу о пропаже денег, которые были собраны поклонниками покойной Жанны Фриске на ее лечение, длятся вот уже около года. Под подозрением были Дмитрий Шепелев и родители певицы, в частности мама — Ольга. Однако когда юристы заявили, что единственным человеком, кому Жанна доверила заниматься деньгами, была именно мать, женщина это всячески отрицала: «Теперь и меня обвиняют. А дальше кого? Собак?».

Сегодня же стало известно, куда на самом деле делись сбережения. Оказалось, что за две недели до смерти певицы Ольга Фриске лично сняла с банковских счетов все деньги. Об этом стало известно на заседании Перовского суда Москвы, который постановил вызвать женщину на допрос.

На заседании суда адвокат Шепелева заявил, что уполномоченные органы провели проверку и выяснили, что деньги были перечислены на три депозитных счета в Росбанке: рублевый, долларовый и евровый.

«Деньги, находившиеся на текущем и депозитных счетах, были использованы для оплаты лечения певицы. В то же время денежные средства на счетах в долларах и евро не использовались. Однако за две недели до смерти Жанны Фриске неизрасходованная часть благотворительной помощи была обналичена по доверенности матерью певицы Ольгой Владимировной Фриске», — сообщил юрист.

Адвокат Дмитрия заявил, что у них есть к Ольге Владимировне два вопроса: где находятся деньги благотворительной помощи и не хочет ли она их вернуть «Русфонду», а также сообщил, что судебные заседания могут закончиться, если мама Жанны Фриске вернет средства.

Фото: instagram, east news, global look press