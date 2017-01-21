В деле о пропаже денег, собранных поклонниками на лечение покойной Жанны Фриске снова и снова всплывают новые детали. В конце апреля стало известно, что за две недели до смерти певицы сбережения были сняты со счетов и обналичены лично ее матерью, которая до этого всячески отрицала свою причастность к этому.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Май 1 2017 в 8:47 PDT

Сегодня же появились новые подробности. Перовский суд Москвы взыскал с семьи Жанны Фриске 21,6 миллионов рублей, удовлетворив иск благотворительной организации «Русфонд», которая и занималась сбором денег. Выплатить именно такую сумму фонд обозначил не спроста. Дело в том, что в общей сложности на счету организации было 25 миллионов рублей. Лишь 4,12 миллионов из них ушло на лечение певицы. Поэтому «Русфонд» требует у Ольги и Владимира Фриске, а также у сына Жанны Платона, представителем которого является Дмитрий Шепелев, возмещения разницы между этими суммами – как раз 21,6 млн.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Янв 21 2017 в 11:22 PST

Вероятно, на этом разбирательства не закончатся. Адвокат семьи Фриске сообщил, что они намерены обжаловать решение суда. Представитель Шепелева заявил: «Мы считаем, что истцу следовало обратиться с иском к Ольге Фриске, так как деньги были обналичены именно ею за две недели до смерти дочери. Платон не вступал в наследование денежных средств».

Фото: instagram.com, globallookpress.com