39-летняя актриса Екатерина Климова ведет очень активный образ жизни, о чем постоянно рассказывает в своем Instagram. Сейчас актриса с сыновьями Корнеем и Матвеем находится на отдыхе в Иордании, впечатлениями и эмоциями откуда постоянно делится с подписчиками. Один из последних снимков сделан возле Эль-Хазне — знаменитого скального храма-мавзолея в Петре, который вошел в список семи новых чудес света.

Душа Иордании. Казна Петры-одно из НОВЫХ семи Чудес Света. Невероятно энергетическое место @visitjordan #lovejo #shareyourjordan Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 25 2017 в 10:33 PDT

Однако, судя по комментариям к записи, внешний вид Климовой впечатлил подписчиков не меньше храма. «Самая-самая красивая актриса во всем мире», «Вот оно новое чудо света - в красном платье!», «Восточная принцесса», «Катя, вы невероятная», «Вы как сошли с Византии. Очень красиво», «Божественная», — рассыпались в комплиментах фолловеры актрисы.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)Май 27 2017 в 1:18 PDT

Напомним, Екатерина Климова — многодетная мама, воспитывает четверых детей. Старшая дочь Елизавета от первого брака с Ильей Хорошиловым, сыновья от брака с Игорем Петренко, а младшая дочь Бэлла родилась в браке с актером Гелой Месхи.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com