Сегодня, в день премьеры сериала «Волчье солнце» на «Первом канале», в студию к Ивану Урганту пришли занятые в главных ролях Екатерина Климова и Гела Месхи. Иван в свойственной ему манере заставил из рассказать, как произошла первая встреча влюбленных, как Гела завоевал внимание Екатерины, и как растет их дочь.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)Мар 29 2017 в 12:19 PDT

Гела признался, что впервые увидел Екатерину на пробах к этому сериалу и буквально «впал в ступор». Его постоянно «колошматило» и он тянулся к сцене целоваться с актрисой. Режиссер пытался остановить пылкого влюбленного, но тот был настойчив. Впрочем, чувства ничуть не мешали влюбленным работать над сериалом.

Предложение молодой актер делал своей возлюбленной дважды. Решив поразить Катю, он отвез ее в Нью-Йорк, где она до этого ни разу не была. Чемоданы потерялись, они поселились неподалеку от музея Гуггенхайма, знакомство с городом было омрачено погодой. В редкие для этого места -40 влюбленные отправились в центральный парк, где на «мостике влюбленных», по совету рикши, Гела встал на колено и сделал Кате предложение. Во второй раз это произошло в Париже на Эйфелевой башне. «Потому что тот ответ замерз», — подколол пару Иван.

Ургант, в свою очередь, подготовил свой сюрприз. Он показал зрителям фото дочери Месхи и Климовой, Бэллы. «Катя это называет "улыбка Кикабидзе"», — сообщил Гела.

На втором снимке девочка заляпана йогуртом. Пара смутилась. «Она очень красивая на самом деле и очень любит себя», — сообщила в свою защиту мама. «Да, она любит целовать себя в зеркале и кидать йогурт себе на лоб», — признался отец. «Она так учится есть», — пояснили родители.

Фото: кадры из передачи