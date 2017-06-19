Сложно поверить, что Анне Хилькевич, играющей роль безбашенной и оптимистичной студентки в сериале «Универ. Новая общага», 30 лет. Оказывается, во всем виноват «ген молодости»: старшая сестра актрисы тоже не выглядит на свой возраст. «Sisters. Это здорово, когда у тебя есть сестра))) старшая. На 10 лет))) но которая лучше, чем подруга», — написала Анна в блоге под семейной фотографией.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Июн 19 2017 в 6:04 PDT

Стоит отметить, что Хилькевич не скрывает секретов красоты и с готовностью рассказывает о бьюти-привычках. Так, на днях она поделилась, как сестра повлияла на ее отношение к макияжу и уходу за внешностью.

Фото: instagram.com