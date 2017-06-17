30-летняя Анна Хилькевич в эксклюзивном интервью для WMJ.ru поделилась своими бьюти-секретами. Молодая мама вовсю снимается в кино, при каждом удобном случае демонстрирует подтянутую фигуру, роскошные волосы, ухоженную кожу.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Июн 1 2017 в 10:34 PDT

По словам артистки, знакомство с косметикой у нее произошло в 11-12 лет. Это были лак для ногтей и румяна. А в 14 лет старшая сестра предложила Анне выщипать брови до ниточек. «Это была моя огромная ошибка, исправляла которую я лет до 25. Больше с бровями не экспериментирую, сейчас знаю, что мне идет», — цитирует актрису WMJ.ru. Анна признается, что старается лишний раз не выходить на улицу без минимального макияжа, — «Никогда не знаешь, как свет упадет или вдруг рука (фотографа — прим.ред.) дрогнет. Моих не самых удачных снимков и так много в Интернете». Минимальный мейкап для Хилькевич — подкрашенные брови, ресницы, аккуратные стрелки. На съемочных площадках актриса предпочитает гримироваться самостоятельно — «Слишком много неудачных опытов в карьере». Но у нее есть также любимый визажист, с которой Анне приятно работать.

Шатенка от природы, Хилькевич осветлила волосы в 16 лет. Но для роли девушка согласна на любой эксперимент с волосами.

Особых секретов по уходу за кожей у Анны нет. Ежедневный душ и скраб раз в неделю — обязательное правило. Актриса признается, что старается посещать спортзал как минимум раз в неделю. «После тренировки забегаю в салон красоты, который расположен там же. Косметолога посещаю тоже раз в неделю, но ничего серьезного из процедур не делаю — только массаж лица. В свое время пробовала различные инъекции, и, если честно, результат меня не устроил. Еще никогда не решусь на лазерную шлифовку и лазерную эпиляцию, потому что боюсь, что у меня может появиться пигментация на коже», — откровенничает Хилькевич.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Июн 13 2017 в 10:27 PDT

Из парфюмов Анна предпочитает те, что содержат мускусные ноты. В фаворитах — арабский селектив с ванильным ароматом. На вопрос о духах, подаренных супругом, девушка честно признается, что Артур всегда угадывает с выбором аромата.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Июн 11 2017 в 1:20 PDT

По словам Анны, для нее «красота выражается в гармонии человека с самим собой, в его доброте, в любви к миру и окружающим».

Фото: instagram.com