Анфиса Чехова и Влад Лисовец поделились сегодня серией фотографий с котиками. Играли свадьбу: «невеста» была в белой фате и короне, «жених» — с бабочкой. Один из кадров актриса пометила геотегом московского дворца торжеств Safisa, стены которого помнят нашумевшую свадьбу сына миллиардера Михаила Гуцериева.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Апр 11 2017 в 10:17 PDT

«Котяо-свадьба. А теперь, жених, можете облизать невесту», — игриво написала она.

«Оххх какой жаних, красавец», «Прямо Джонни Деп», «Кошки в шоке», «У богатых свои причуды... Квартирку отдельную им прикупили, надеюсь?!», — удивляются подписчики.

Все, что происходило, оказалось сценой из фильма. Какую роль сыграла Анфиса доподлинно неизвестно, а вот ее напарник скорее всего изображал ведущего церемонии. В своем блоге он объяснил: «В кадре 4 #актера 1- @achekhova с 2 -белый #кот 3- #лисовец у меня на руках #cat 4-#Вася #Снимаемся. Меня нарядили так, как я одевался 6 лет назад. Сегодня так выглядят региональные ведущие на ДР и свадьбах #итипамодники #дапростятменярегионы как же мода ушла вперед #style #неповторять #животныхнеобижать».

Публикация от Владислав Лисовец (@vladislavlisovets) Апр 11 2017 в 6:56 PDT

Белый кот — любимый кот Лисовца. В этом году Бандит отметил свой 4-й день рождения. Он часто сопровождает стилиста на работе и вовсе не против модных экспериментов вроде розового кончика хвоста.

Кстати, судя по тегам в блоге Влада, кино снимали в Химках. В каком фильме ждать результат — узнаем в скором времени. На упреки в выборе костюма модник ответил: «Я снимаюсь в кино и тут я актер. Хоть в трусах. Костюмеры решают».

Кошачьи свадьбы — не такая уж и редкость в современном мире. Так, весной прошлого года в Ростове сыграли свадьбу кошки Черники и кота Хвостика. Чуть позже на другом конце света канадская пара любителей кошек пригласила на свою свадьбу больше тысячи четвероногих гостей, проведя церемонию в приюте для бездомных животных. А в конце 2014 года гражданка Великобритании и вовсе вышла замуж за двух своих котов.

Фото: instagram.com