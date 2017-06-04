Совсем недавно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов подтвердили свой роман. Кроме того, по слухам, футболист уже сделал 23-летней модели предложение.

На днях в эфир вышла программа «Ты не поверишь!», один из сюжетов которой был посвящен юной модели и ее бойфренду. Анастасия честно рассказала, каким должен быть ее мужчина и какой она видит семейную жизнь. «Мне нужен прежде всего взрослый человек, либо очень сильный человек, очень терпеливый, понимающий и любящий. И если я сейчас с этим человеком, значит, я это все нашла», — описывает избранника модель.

Анастасия признается, что любит заниматься домашними делами: «Я обожаю готовить! Я вижу такой формат семьи, при котором ее члены всегда ужинают вместе дома. Я не белоручка, сама делаю все по дому».

Как известно, молодые люди доделывают ремонт в четырехэтажном особняке в Подмосковье, который был куплен Дмитрием еще в браке с Ольгой Бузовой. «Мы полностью изменили дизайн дома изнутри. Все поменялось в цветовых тонах и в мебельном плане. Для меня очень важно создать уют, ведь семья должна чувствовать себя дома комфортно», — поделилась новая хозяйка особняка. Кроме того, модель не отрицает, что в ближайшее время готова забеременеть: «Это будет очень желанный момент, даже святой. Это чудо!»

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в декабре 2016 года после пяти лет брака. По слухам, главной причиной развода стало отсутствие детей и колоссальная занятость телеведущей.

Фото: instagram.com