Ольга Бузова семимильными шагами покоряет отечественный шоу-бизнес. Певица выпускает новые синглы с невероятной скоростью, а каждая песня моментально становится очередным хитом, занимая первые строчки в российском iTunes.

Недавно артистка запустила промо песни «Мало половин». В своем Instagram Бузова опубликовала обложку трека и одноименного диска, который совсем скоро увидит свет. На фото Ольга предстала топлес в окружении полуголых мужчин.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 29 2017 в 9:17 PDT

«Обещала вам скоро новый трек #МалоПоловин ?! Вот он. Очень хочу вам скорее его показать, уверена, он вам понравится, ведь вы 100 процентов от меня такого не ждали», — поделилась певица.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 26 2017 в 5:55 PDT

«Оляяя! Это бомбическая хит!!!», «Скорее бы скореее!!! Уже совсем не терпится!!», «Песня просто бомба», «Очень очень классно», «Артисты пишут один хит в год,а вы столько хитов и все это меньше чем за год! Пусть убережёт вас боженька от сглаза и завистников!», — прокомментировали поклонники звезды.

Фото: instagram.com