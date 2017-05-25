С тех пор, как Дмитрий Тарасов развелся со своей второй женой, телеведущей Ольгой Бузовой, оставив ее ни с чем, поклонники последней не дают его новой возлюбленной расслабиться. Они предсказывают Анастасия Костенко судьбу «брошенки»: ведь если от горячего сердца спортсмена пострадали его первые две жены, пострадает и третья, уверены они.

После того, как Тарасов опубликовал в своем блоге идиллическое фото, на котором запечатлено, как они с Настей обустраивают загородный дом, хейтеры подчеркнули: имущество, вероятнее всего, записано на его родственников. После того, как Костенко похвасталась новым автомобилем, на нее свалился шквал критики: ей припомнили, что с ее предшественницей футболист расстался из-за того, что та выставляла все напоказ. Сплетники судачили, что и в случае с автомобилем мужчина поступит «по старой схеме» — если это подарок от него, разумеется.

Сегодня Анастасия снова поблагодарила Дмитрия, на этот раз — за нематериальые блага. «Это самое лучшее качество, когда родной человечек слышит каждое слово и в неожиданный момент придает ему вес. Спасибо, что прислушиваешься. Одни из моих любимых цветов — это ландыши. Знак настоящей весны. Раньше их мне с бабушкой дарил дедушка. Приносил эти чудные цветочки, сорванные на даче, с каплями росы. И да, началась сессия, а после ее завершения можно будет и на малую Родину к родным. Впереди только самое лучшее», — радуется модель.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94)Май 24 2017 в 2:40 PDT

«Не слушай никого», «Будте счастливы!!!», «Умничка. Хорошие добрые слова своему мужчине!!!!», «Терпения тебе, Настя. Тяжело, когда в душе весна, а вокруг люди своими помоями поливают», — поддерживают ее в комментариях.

Фото: instagram.com