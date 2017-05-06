Коллеги по шоу-бизнесу не раз отмечали особый дар Аллы Пугачевой: все, к чему она имеет отношение, рано или поздно становится хитом. Примадонна приложила руку к звездному статусу своих мужей — Максим Галкина, Фиоиппа Киркорова. Имиджмейкер Примадонны тоже не стал исключением.

Дизайнер по имени Алишер сменил род деятельности: записал новое видео и отправился на гастроли, где представил песню «Заложник». «Уже доделываю третий альбом, музыку пишу сам. Всегда мечтал петь, а не дизайнером быть», — цитирует Алишера «Комсомольская правда».

Напомним, что именно Алишер работал над стильными образами 67-летней Примадонны. Поговаривают, что «балахоны» она перестала носить тоже благодаря ему.

Фото: instagram.com