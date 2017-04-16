В свой день рождения Алла Пугачева не стала устраивать большой и шумной вечеринки. Она встретила праздник в кругу самых близких людей: родных и близких друзей. В гости пришли дочь Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и детьми Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым и Клавдией Земцовой, друзья Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, актриса Олеся Судзиловская, дизайнер Валентин Юдашкин с женой Мариной.

Для праздника Пугачева выбрала легкое белое платье, которое слегка спадало с одного плеча и было довольно тонким. Пользователи сети отметили, что платье было простым, но сексуальным.

Алла Борисовна решила поддержать Юлию Проскурякову. Недавние сообщения о ее беременнсти вызвали у Юлии бурную реакцию. Максим Галкин написал в своем блоге: «После предыдущего фото у пользователей и журналистов возник вопрос, не беременна ли Юля. Алла проверила: к сожалению, нет». И Юлия радостно опубликовала такую же фотографию в своем блоге: «НЕ БЕРЕМЕННА!!!». В подарок Юлия преподнесла Примадонне подарок для Аллы Борисовны очки, парфюм и картину.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Апр 15 2017 в 1:14 PDT

В конце торжества, как и положено, был торт со свечками.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Апр 15 2017 в 2:13 PDT

Алла Борисовна написала, что самое дорогое поздравление получила от своих маленьких детей.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Апр 15 2017 в 2:25 PDT

Фото: instagram.com