Сегодня ряд российских СМИ сообщили о новой беременности Юлии Проскуряковой. У певицы и ее возлюбленного, 57-летнего музыканта Игоря Николаева, уже есть прелестная дочка, но фанаты уверены: этого недостаточно и постоянно ищут намеки на «интересное положение».

Так, Юля уже давно не показывала свою фигуру в полный пост, чаще чем обычно выкладывает очень домашние снимки без макияжа. На одной из недавних фотографий, сделанной на весеннем празднике Аллы Пугачевой, артистка прикрывает рукой живот:

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Мар 5 2017 в 7:18 PST

«Юля животик прикрывает – скоро будем поздравлять?», «Ой какая юлечка красотка!!! прям светится!!! а что животик прикрывает???? беременна???? поздравляю!!!! вы с Игорем такие милые!!! счастья вам!!!!!!», — цитируют реплики фанатов СМИ.

Однако их ждало разочарование: «Я НЕ БЕРЕМЕННА!!! НЕ БЕРЕМЕННА! Не знаю, как еще это сказать!!! Не понимаю, почему все время мне можно приписывать только беременность! Товарищи журналисты не начинайте опять обман читателей, 10 лет Вы мне каждый день приписывали беременности, можно уже перестать делать это каждый раз! НЕ БЕРЕМЕННА!!!», — написала певица в блоге.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Мар 6 2017 в 6:45 PST

Фото: instagram.com