Примадонна сегодня отмечает день рождения. В Instagram звезды начали поздравлять певицу еще ночью. Каждый спешил написать ей одним из первых добрые слова и поздравления. Бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров опубликовал редкие фотографии певицы. Максим Галкин опубликовал одну из песен.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 14 2017 в 2:37 PDT

Затем появилось поздравление от Игоря Николаева. «Алла лучшая и любимая навсегда. С днем рожденья», — написал он, опубликовав сразу несколько фотографий и песню.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Апр 14 2017 в 7:30 PDT

Его жена Юлия Проскурякова написала много тёплых и добрых слов имениннице. «Прекрасная, шикарная, неповторимая, гениальная, роскошная и в тоже время чуткая, нежная, чувственная, беззащитная, доверчивая, наивная и милая @alla_orfey с днём рождения. Любим», — подписала Юлия.

Николай Басков и Стас Михайлов решили лично поздравить Аллу Пугачеву:

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)Апр 15 2017 в 1:51 PDT

Дочь Кристина Орбакайте нашла редкий снимок Аллы Борисовны с Миком Джагером. «Концерт "Rolling Stones" на @1tv начал праздничный день нашей семьи! Рок и ролл в судьбе и творчестве этой ранимой женщины поют дуэтом! С Днём Рождения, Мама», — подписала она фотографию.

Александр Буйнов назвал Примадонну сестрой: «Да,Овны никак не закончатся!!!С Днем рождения, Алла,с Днюшкой, сестра! Люблю тебя!».

Фото: instagram.com