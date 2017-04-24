Чуть больше недели назад, 13-го апреля, популярная ведущая Алла Довлатова в четвертый раз стала мамой. После родов она рассказала о своем быте в родильном доме, как она восстанавливалась после кесарева и как выглядит малышка, а также назвала имя девочки. Сегодня молодая мама поделилась своим способом избавления от лишних килограммов.

«После родов мне пока нельзя посещать бассейн и я от этого страдаю! Я так люблю воду! А тут нашла замену бассейну! Душ Шарко! Кайф!», — рассказала Алла.

«Я решила попробовать на себе новую программу для похудения. В составе программы курс корректирующих массажей, душ Шарко, посещение хамама, инфракрасной сауны и липолитические коктейли, расщепляющие жировые клетки. Конечно, я делаю пока эту программу усеченно! Без Хамама, инфракрасной сауны и липолитиков, да и живот мы оберегаем от массажа и шарко, но мне кажется эффект уже есть, хоть я сделала пока одну процедуру», — хвастается молодая мама.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Апр 24 2017 в 5:06 PDT

Стоит отметить, что и до родов Довлатова не бросала занятия спортом и йогой, поэтому ее не коснулись проблемы, свойственные неспортивным мамам.

Фото: instagram.com