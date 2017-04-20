Неделю назад, 13-го апреля, популярная ведущая Алла Довлатова в четвертый раз стала мамой. Она уже рассказывала о своем быте в родильном доме, как она восстанавливалась после кесарева и как выглядит ее малышка. Сегодня настало время назвать имя дочки.

«Я очень серьезно к этому отношусь, ведь очень важно, чтоб имя Человеку принесло счастье в жизни! Чтоб его Святой оберегал его и защищал! На семейном совете мы решили назвать нашу младшую дочь Машенькой! Ура! Да здравствует Мария Алексеевна», — написала Довлатова в своем блоге. Она поблагодарила поклонников за добрые и нежные поздравления и за поддержку на протяжении всей беременности и показала фотографии с выписки.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Апр 20 2017 в 7:04 PDT

Напомним, что к этому важному событию звезду готовил личный стилист. «Спасибо дорогому другу Маису за то, что собрал меня сегодня в родильном доме на выписку», — писала она.

Напомним, что дочке звезды «Русского радио» помог появиться на свет известный акушер Марк Курцер, который принимал ее предыдущие роды и за которым будущая мама последовала в элитный роддом «Лапино», когда тот сменил место работы и из Перинатального медицинского центра на Севастопольском перебрался в дорогостоящий элитный госпиталь.

Фото: instagram.com