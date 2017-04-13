Сегодня, 13 апреля, ведущая Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз. У нее родилась девочка, весом 3200 граммов и ростом 50 сантиметров. Мама и дочка чувствуют себя хорошо.

Только вчера Алла вышла в декретный отпуск, она обещает, что он будет коротким. «Доброе утро, друзья! Вчера у меня начался декретный отпуск на Русском Радио и я уже сильно соскучилась и по слушателям и по гостям своим и по коллегам! Жду, не дождусь, когда вернусь в эфир», — написала она восемь часов назад.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Апр 12 2017 в 10:03 PDT

Уже с 20 апреля она снова будет вести «Вечернее шоу Аллы Довлатовой» из открытой студии «Русского Радио» в ТРЦ «Атриум» каждый будний день с 20:00.

Как сообщали ранее СМИ, 42-летняя Алла планировала рожать в «Лапино». Ее выбор на этот роддом пал не из-за того, что ей, как многим коллегам, предложили рекламный контракт (Айза Анохина, например, рожала в прямом эфире), а из-за доктора. У звездного врача Марка Курцера женщина уже наблюдалась во время предыдущей беременности, тогда он работал в Перинатальном медицинском центре на Севастопольском. Одноместная палата с контрактом на роды обошлась Алле предположительно в 400 тысяч рублей.

Поздравляем счастливую мамочку!

Фото: instagram.com