42-летняя Алла Довлатова рассказала, как восстанавливается после кесарева и как выглядит ее малышка

Пять дней назад, 13-го апреля, популярная ведущая Алла Довлатова в четвертый раз стала мамой. Сегодня она рассказала, как ей жилось в родильном доме, как она восстанавливалась после кесарева, и как выглядит ее малышка.

Дочке звезды «Русского радио» помог появиться на свет известный акушер Марк Курцер, который принимал ее предыдущие роды, и за которым будущая мама последовала в элитный роддом «Лапино», когда тот сменил место работы, и из Перинатального медицинского центра на Севастопольском перебрался в дорогостоящий элитный госпиталь.

На следующий же день после счастливого события личный инструктор прислала звезде упражнения, которые ей следовало выполнять начиная с третьего дня после операции. «Называется упражнение "Обратное дыхание". Выполняется в послеродовой бандаже», — предупредила Довлатова.

Публикация от Алла (@alla_dovlatova)Апр 16 2017 в 2:18 PDT

«Позанималась я сегодня двадцать минут оксаниными упражнениями для новоиспеченных мам, плюс мне еще для быстрой реабилитации сделали физиотерапию (лазер по три минуты на каждый шов) и обезболили. А что делать? Кесарево!» — рассказала Алла в своем блоге на третий день.

Новоиспеченная мама также показала палату и завтрак, который предлагается всем пациенткам. «Какой кайф!.. Очень вкусно приготовлено и с большой любовью. Как раз такая полезная и здоровая пища, чтобы мамочки правильно и с удовольствием питались, и молоко у них прибавлялось! И очень тяжело сдерживаться от такой вкусноты тем, кто решил срочно худеть! Это невозможно», — делится ведущая.

Она ежедневно занимается йогой в специальном зале для йоги, танцев и лечебной гимнастики, и делится подробностями: «Я прошла курс лазеротерапии (для быстрого заживления швов и снятия болевого синдрома)! После первой физиопроцедуры боль уменьшилась значительно! А на третий день я уже не могла усидеть на месте! Мы и гуляли и я начала активнее тренироваться! В общем, физиотерапия и лазеры на на швы — это то, что доктор прописал! Всем, у кого кесарево рекомендую».

Сегодня звезда «Русского радио» готовится к выписке. «Спасибо дорогому другу Маису за то, что собрал меня сегодня в родильном доме на выписку», — поделилась она новостями.

«Все-таки изжога меня мучила не спроста! У малышки волос тоже на Маисову прическу бы хватило, но я с ней пока, что стилистом делиться не тороплюсь», — рассказала мама.

Фото: starface.ru, instagram.com