Популярная певица Вера Брежнева интенсивно работает над своим телом и не прочь похвастаться результатами. Сегодны в своем блоге звезда опубликовала фотографию, на которой она возлежит на песчаном пляже в мокрой рубашке, ее волосы влажные от воды, а ноги кажутся просто бесконечными.
«Вау! Аж дух захватывает», «Невероятные ноги», «Вера ты самая потрясная и самая шикарная девушка ты такая одна!!!! Люблю за это тебя», — восхищаются поклонники.
Вера довольно часто балует их подобными снимками и видеозаписями, она просто обожает море:
А еще реа показывает секреты своей стройности и красоты:
Любовь к спорту она унаследовала от своей мамы и старается привить дочкам. Не так давно в своем блоге она показала фотографию, на которой присутствуют сразу три поколения Галушек (Галушка — настоящая фамилия певицы — Прим.ред.). Это доказывает, что хорошие гены и любовь к здоровому образу жизни творят чудеса.
Фото: instagram.com