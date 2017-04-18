Популярная певица Вера Брежнева интенсивно работает над своим телом и не прочь похвастаться результатами. Сегодны в своем блоге звезда опубликовала фотографию, на которой она возлежит на песчаном пляже в мокрой рубашке, ее волосы влажные от воды, а ноги кажутся просто бесконечными.

#sun #see #sand #beauty #mermaid by @tinasokolovskaya Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Апр 17 2017 в 11:13 PDT

«Вау! Аж дух захватывает», «Невероятные ноги», «Вера ты самая потрясная и самая шикарная девушка ты такая одна!!!! Люблю за это тебя», — восхищаются поклонники.

Вера довольно часто балует их подобными снимками и видеозаписями, она просто обожает море:

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)Июл 24 2016 в 4:09 PDT

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)Июл 8 2016 в 7:23 PDT

А еще реа показывает секреты своей стройности и красоты:

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)Июл 17 2016 в 2:19 PDT

Любовь к спорту она унаследовала от своей мамы и старается привить дочкам. Не так давно в своем блоге она показала фотографию, на которой присутствуют сразу три поколения Галушек (Галушка — настоящая фамилия певицы — Прим.ред.). Это доказывает, что хорошие гены и любовь к здоровому образу жизни творят чудеса.

Фото: instagram.com