На днях в Киеве прошла закрытая вечеринка в честь выхода новой линейки итальянского дома моды Dolce&Gabbana. Однако все внимание было приковано далеко не к весенне-летней коллекции именитого бренда, а к ее гостям. В частности, к Вере Брежневой, которая вместе с 16-летней дочерью – Соней Киперман были звездами этого вечера.

Для мероприятия певица выбрала сексуальное, черное платье с глубоким декольте, которое дополнила ярко-красной помадой. В свою очередь Соня выбрала для выхода в свет более скромный наряд: милое, кружевное, черное платье с интересным воротником.

На своих Instagram-страницах мама и дочь опубликовали совместные фото с вечеринки, а также показали, как примеряют одежду из новой коллекции.

Стоит отметить, что Вера большая фанатка модного дома, а свое 35-летие и вовсе отпраздновала в итальянском стиле, под хэштегом #DolceVera35.

Фото: Instagram