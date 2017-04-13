35-летняя Вера Брежнева не раз говорила о том, как сильно любит и ценит своих родственников. Так, три года назад она выпустила клип на песню «Девочка моя», в котором сняла всю женскую половину своей семьи. В видео приняли участие мама певицы, три ее сестры, их дети и дочки Брежневой.

Пару часов назад Вера опубликовала в Instagram очередное семейное фото. На нем красуются самые близкие люди певицы, начиная с мамы Тамары Витальевны и заканчивая семилетней Сарой. Между ними по возрастанию встали сама артистка и шестнадцатилетняя Соня.

«Класное семейное фото», «Максимальная концентрация красоты на одном пляже!», «Природа совсем не отдыхает. Одни КРАСАВИЦЫ», «Какая красивая семья», «Разное поколение ,но все такие красотки», — оценили снимок подписчики.

Фото: Instagram