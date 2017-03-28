Этой весной готовятся к родам сразу несколько звезд российского шоу-бизнеса. Но не все они планируют рожать детей в России, более того — не все будут делать это по-царски. Анна Седокова, Натали и Алла Довлатова рассказали журналу «СтарХит», где они произведут на свет своих наследников и почему.

34-летняя Анна Седокова ждет третьего ребенка, на этот раз — мальчика. Он впервые увидит этот мир в трехкомнатной палате клиники Cedars-Sinai Medical Center а Лос-Анджелесе. Услугами этого заведения пользовались Алсу, Милла Йовович, Ким Кардашьян. Звезда уже заключила контракт. В отличие от прошлых времен, когда безумные траты буквально довели Анну до банкротства, она вкладывает деньги с умом. За комфорт Седокова заплатит сумму, эквивалентную 2 миллионам рублей, сообщает издание.

42-летняя Алла Довлатова будет рожать в «Лапино», но ее выбор на этот роддом пал не из-за того, что ей как многим коллегам предложили рекламный контракт (Айза Анохина, например, рожала в прямом эфире), а из-за доктора. У звездного врача Марка Курцера женщина уже наблюдалась во время предыдущей беременности, тогда он работал в Перинатальном медицинском центре на Севастопольском. Одноместная палата с контрактом на роды обойдется ей примерно в 400 тысяч рублей.

А вот 42-летняя певица Натали своего третьего сына будет рожать в обычном государственном роддоме. «Во-первых, медицинский центр находится в моем районе. Это важно, ведь мне надо туда оперативно доехать. Здесь я рожала второго сына. Помню, когда семь лет назад ждала Толика, мне дали телефон главврача. По рассеянности забыла ему позвонить. И тут начались схватки. По иронии судьбы меня привезли как раз к ней, Нине Анатольевне. Сейчас она уже ушла на пенсию, но посоветовала молодого акушера, свою преемницу. Я полностью уверена в здешних докторах. Зарубежные клиники даже не рассматривала, зачем? Как говорится, дома и стены помогают», — уверена звезда. Ведение беременности и роды обойдутся Натали в 100 тысяч рублей.

А за какой вариант голосуете вы? Ведь дорогостоящие услуги — не синоним отсутствия проблем. Ксения Собчак, к примеру, сообщила, что прокляла все, пока рожала за миллион.

Фото: instagram.com, globallookpress.com