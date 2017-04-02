После развода Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой прошло уже несколько месяцев, а новые подробности их личной жизни все еще появляются в сети. Блоге Лена Миро выдвинула новое предположение, почему их брак распался: Ольга изменила Дмитрию. Она ссылается на «нашу общую с Олей знакомую».

По ее мнению, Ольга разыграла «спектакль», как будто страдает, чтобы «пропиариться», набрать подписчиков в блоге и стать знаменитой. А на самом деле она изменила своему мужу с любовником. «В народе говорят, что старая любовь не ржавеет. Бывший депутат от ЛДПР Мирофанов несколько лет назад не выкисал из телевизора. Там, по слухам, он близко сошёлся с Бузовой. Нет, ну а что? Старый и жирный Митрофанов знал в телевизоре всех. Денег -- пруд пруди. Бывшей участнице Дома 2 такой мужчина -- предел мечтаний. Три года назад Митрофанов бежал от органов правосудия и «всплыл» в Хорватии. Бывший депутат появляется и на Украине, где «случайно» бывала и Бузова. Бывшее чувство при встрече накрыло обоих», — пишет у себя в блоге Миро.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 1 2017 в 3:23 PDT

По ее словам, Тарасов знал об измене, но испугался об этом рассказывать. «Весь информационный шум вокруг Бузовой явно проплачен. Оля внезапно стала певицей, звездой соцсетей, медийной фигурой. О ней говорят и делают это не просто так. Очевидно, что за таким перевоплощением из дурынды в звезду стоят немалые деньги и связи в телевизионной тусовке. И того, и другого у Митрофанова в избытке. К чему это я? Ах, да: пример Бузовой наглядно демонстрирует нам, насколько женщина может быть алчной», — заключает блогер. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Пока Ольга никак не отреагировала на слова скандального блогера.

Фото: instagram.com, globallookpress.com