35-летняя блогер Лена Миро часто высказывается про звезд. Она критикует их внешность, образ жизни и поступки. В этот раз своей целью она выбрала 41-летнюю балерину Анастасию Волочкову. По мнению девушки, Волочкова не следит за собой и выглядит плохо. В подтверждение своих слов она нашла не самую удачную фотографию Анастасии.

Публикация от Лена Миро (@lenamyro)Мар 3 2017 в 12:02 PST

«Женщина за 30, которая решила, что и без процедур выглядит моложе своих лет, и ничего не делает с лицом — существо жалкое и отсталое», — написала Миро под фотографией балерины.

Дальше Лена рассуждает о косметике, осуждая всех, кто не пользуется средствами по уходу за лицом. «В 35 можно выглядеть только на 35 и старше, если не ухаживать за кожей в соответствии с новейшими достижениями прогресса. И не стоит ждать сакральной цифры в 30 лет. Следить за лицом нужно уже в 20. И не только с помощью огуречного лосьона», — считает блогер.

Однако пользователи не согласились с девушкой. «Волочкова все делает, ухаживает за собой, вы чего», «У каждого из нас есть неудачный кадр...», «Волочкова хорошо выглядит, а вот на вас бы посмотреть», — защищали российскую балерину пользователи сети.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Фев 25 2017 в 9:26 PST

Сейчас Анастасия Волочкова отдыхает в Таиланде. Она показала знаменитый шпагат и не стесняется рассказывать о своих тренировках и походах в салоны красоты.

Фото: instagram.com