Ведущий популярной передачи «Сегодня вечером» Андрей Малахов удивил подписчиков. Он выложил в свой блог отрывок из нового выпуска передачи. Гостьей стала Ольга Бузова. Поклонники были крайне удивлены: Андрей Малахов станцевал с певицей слишком откровенный танец.

Ольга во время исполнения своего нового хита разделась до нижнего белья. Андрей обнимал ее и тоже снял пиджак. Бузова смотрела ведущему прямо в глаза. Пользователи отметили, что танец получился очень «горячим» и удивились: как Андрей позволил себе такое?

«Андрей, жена будет ревновать!!!)», «Да теперь и тебе, Андрей, придётся просыпаться одному) Жене наверно было не весело смотреть на это!», «Андрей, даже при таких танцах, не упал лицом в грязь. Да, он подыграл, Наташа знает своего мужа, работа есть работа, Андрей очень порядочный человек в жизни», «Вообще-то в студии дети...», — видеозапись набрала уже полтысячи комментариев и 63 тысячи просмотров всего за 1 час.

Выпуск этого телешоу выйдет сегодня вечером на Первом Канале. Многие зрители отметили, что сегодня 1 апреля и это была просто веселая шутка со стороны телеведущего.

Фото: instagram.com