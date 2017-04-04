Наконец-то нашлось подтверждением тому, что Кэти и Джейми встречаются. Об этом стало известно на днях, когда в Сети появилось фото Холмс и Фокса. Пара была замечена в одном из ресторанов Нью-Йорка во время совместного ужина.

«Посмотрите, кого я увидел на свидании @ katieholmes212 @iamjamiefoxx. Я всегда думал, что это слухи, но никогда не видел их совместных фотографий до сегодняшнего дня», — подписал фото очевидец.

Но у некоторых фолловеров все-таки возникли сомнения на счет того, Джейми это или нет. На снимке отчетливо было видно актрису, а вот лицо артиста повернуто затылком к объективу.

Однако самые преданные поклонники уверены: это был он. Ведь белая шляпа и очки сопровождали Фокса и на другом снимке в его Instagram. «Грустно, что они скрывали эти отношения все эти годы!», «Я слышал, что они вместе уже много лет. Просто скрывали», «Оставайтесь вместе!», — прокомментировали фото фанаты.

Напомним, что о романе голливудских актеров стали говорить еще четыре года назад. Но никаких подтверждений этому не было. Сами же звезды утверждают, что они просто хорошие друзья, а в одном из интервью журналу More Кэти Холмс сказала: «У меня нет никаких определенных планов на ближайшие 5 или 10 лет».

Фото: Instagram, Global Look Press