Недавно стало известно, что бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд и миллиардер Илон Маск планируют пожениться. Об этом сообщил отец актрисы журналу Grazia: «Эмбер и Илон очень серьезно относятся друг к другу. Они хотели бы пожениться. Одну из вещей, которую они хотят сделать, это осесть и завести семью, поэтому они строят серьезные планы». Однако официального подтверждения со стороны возлюбленных не поступало, а сами они старались не попадаться вместе папарацци.

Однако буквально несколько часов назад звездная пара решила сама объявить о своем романе. Так, 45-летний Маск опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он и Херд ужинают в ресторане, а на щеке Илона красуется след от красной губной помады.

Спустя час похожий снимок появился уже на странице Эмбер.

«Это мило! Я рада за вас», «Красивая пара», «Теперь это официально!», «Здорово, что вы вместе», «Кто этот счастливый парень?», — порадовались подписчики за пару.

Как сообщают западные инсайдеры, основатель компании Tesla настроен очень серьезно. На днях парочку застали в парке развлечений в Австралии, где Илон и Эмбер прогуливались вместе с детьми Маска от первого брака.

Фото: instagram, east news