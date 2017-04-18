Бракоразводный процесс 53-летнего Джонни Деппа и 30-летней Эмберд Херд завершился в январе этого года. Однако еще за несколько месяцев до этого западные СМИ сообщали, что актриса нашла нового возлюбленного в лице миллиардера и основателя компании Tesla Илона Маска.

Впервые пару заметили вместе в одном из отелей Майями, где Херд и Маск жили в разных номерах, но частенько заглядывали друг к другу. После этого инсайдеры не раз замечали влюбленных вместе.

Недавно стало известно, что актриса и бизнесмен планируют пожениться. Об этом отец девушки рассказал журналу Grazia: «Эмбер и Илон очень серьезно относятся друг к другу. Они хотели бы пожениться. Одну из вещей, которую они хотят сделать, это осесть и завести семью, поэтому они строят серьезные планы».



По соощениям западных СМИ, Херд была просто сражена Маском, и готова двигаться дальше после тяжелого развода.

Напоним, что Джонни и Эмбер поженились в 2015 году. Спустя год актриса подала на развод, указав в качестве причины непреодолимые противоречия с мужем, а через несколько дней обвинила Деппа в домашнем насилии.

Фото: Global Look Press