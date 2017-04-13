Недавно стало известно, что браку герцога и герцогини Кембриджской грозит развод. Причиной, как отмечают западные СМИ, стала поездка принца на отдых в Швейцарию, где папарацци застали Уильяма в компании моделей. Комментариев со стороны королевского двора пока не поступало.

В отношениях супругов пытаются разобраться пресса, психологи и астрологи. К последним-то и обратился журнал WMJ.ru, чтобы узнать нужно ли верить слухам.

Астролог утверждает, что у Кейт и Уильяма высокая кармичность, поэтому супруги склонны выполнять социальные задачи, нежели принадлежать себе полностью. Перед королевской четой стоят непростые цели. Так, Кейт звездами предначертано высокое социальное положение, а «Плутон в соединении с Юпитером в седьмом доме позволил ей получить в мужья влиятельную персону». По словам астролога, Марс, находящийся в Весах, поставил перед герцогиней много трудностей, даже не смотря на внешнее благополучие. Определенное расположение планет показывает, что Миддлтон нуждалась в надежном муже, и Уильям пока с этим справляется.

Напряженность между супругами создает Плутон Уильяма, который находится в соединении с Плутоном и Сатурном Кейт, в связи с этим в их отношениях присутствует неуступчивость и авторитарность. Кроме того, между ними есть знак эмоциональной скованности и трудностей в общении, который еще называют «печатью несчастья». Однако положение Лун в Раке помогает находить Кейт и Уильяму компромиссы.

Астролог также выделил, что дата свадьбы королевской четы – 29 апреля 2011 года, выбрана не очень удачно, поэтому их брак будет больше публичным, чем искренним. А с учетом того, что Венера находится в изгнании, супруги вряд ли будут счастливы вместе и буду стараться скрывать это, как можно дольше.

По словам эксперта, у Уильяма очень интересная карта, которая предвещает вероятность разрыва, возможность новых увлечений и кроме того, показывает, что принца тянет на приключения и он еще не готов брать на себя ответственность. Что касается Кейт, расположение ее планет будут создавать кризисные ситуации весь текущий год. Однако по заверениям астролога 2018 год у Миддлтон будет весьма удачным и принесет много перемен во все жизненных аспектах. Поэтому остается только предположить, что герцог и герцогиня справятся с кризисной ситуацией и сохранят отношения.

Фото: Global Look Press