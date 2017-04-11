Бракосочетание сестры Кейт Миддлтон – 33-летней Пиппы и ее жениха 41-летнего финансиста Итана Джеймса Мэттьюза назначено на 20 мая. Торжество будет проходить в графстве Беркшир, где неподалеку живут родители сестер.

Как принято, на свадьбе будут присутствовать все члены королевской семьи, включая самых маленьких наследников короны.

Как пишут западные инсайдеры, ссылаясь на заявление дворца: «На церемонии будут присутствовать близкие члены семьи и друзья, включая герцога и герцогиню Кембриджских и принца Гарри. Принц Джордж будет пажом, а принцесса Шарлотта - подружкой невесты».

Но не только 3-летний Джордж и годовалая Шарлотта будут помогать в организации торжества. Герцогиня Кембриджская уже вовсю влилась в свадебный процесс сестры. Как сообщает Vanity Faire, на прошлой неделе герцогиня Кембриджская навещала Пиппу в ее доме, чтобы обсудить будущее событие. По слухам, Кейт станет подружкой невесты, однако подтверждение этой информации пока не поступило. Если же это случится, есть вероятность того, что все внимание будет привлечено далеко не к виновникам торжества, а к самой герцогине и ее детям.

Конечно, венчание Пиппы и Итена будет гораздо скромнее свадьбы Кейт и Уильяма, даже несмотря на то, что гостями венчания станут члены королевской семьи. Однако многие жители Великобритании очень ждут этого события.

По сообщениям газеты Telegraph, после церемонии молодожены и гости отправятся в родительское поместье Милддлтонов, где будет установлен свадебный шатер.

Фото: Global Look Press