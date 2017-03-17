Герцог и герцогиня Кембриджские появились на параде в честь Дня святого Патрика

Традиционное, ежегодное мероприятие прошло в Олдершоте. Герцога и герцогиню встречали 300 военнослужащих, при появлении Уильяма и Кейт зазвучал национальный гимн... Интересно, что это совместное появление стало первым после скандальных новостей о веселых выходных принца на швейцарском курорте.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон как всегда была бодра и весела. Герцогиня смеялась и радостно приколола веточку трилистника к ошейнику традиционного талисмана ирландских гвардейцев — псу породы волкодав.

А вот принц Уильям, обыкновенно смеющийся и общительный, выглядел подавленным. Возможно, причиной тому стали слухи о его слишком веселых выходных и измене супруге.

Фото: Getty, Global Look Press