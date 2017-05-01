По словам певицы, ей нравится быть свободной, но порой у нее все же возникает желание влюбиться. Сейчас именно любовь – единственное, чего не хватает ведущей. Хотя недостатка во внимании со стороны поклонников она не испытывает.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 26 2017 в 2:19 PDT

«Чтобы начать всерьез ухаживать за такой девушкой, как я, нужно быть очень сильным и уверенным в себе человеком. И тот, кто первый решится… тот и выиграет.», - рассказала Бузова журналу «7 дней».

Сейчас Ольга занята во многих успешных проектах. Ее карьера стремительно идет в гору и она не готова отказаться от этого ради мужчины. Как утверждает певица, мужчина может уйти, а любимое дело останется. В этом она уже убедилась, пережив развод. Поэтому Бузова заявляет: «Если мужчина начнет ставить мне условия, я сразу же с ним прощаюсь».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 16 2017 в 3:15 PDT

«Я против жертв в отношениях. Настоящий мужчина, если полюбит, будет счастлив за свою женщину, если она получает удовольствие от того, чем занимается. В браке я жила совсем не так. Мне ставились и условия, и ультиматумы, меня сдерживало огромное количество запретов. Больше я так не согласна!», - рассказала артистка.

По словам Бузовой, она не знает, найдется ли тот самый, который примет ее такой, какая она есть, ведь у нее «очень много тараканов». Самое главное для нее то, как мужчина будет себя проявлять, а не его финансовое состояние.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 1 2017 в 5:55 PDT

«Есть такая прит­ча: за девушкой ухаживали два парня. У одного было сто рублей, у другого — двадцать. Первый потратил на девушку пятьдесят рублей, второй — двадцать. Она выбрала второго, ведь он отдал все!», - заключила артистка.

Фото: instagram.com