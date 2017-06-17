Со своим супругом, бизнесменом Александром Чистяковым, популярная певица Глюк'oZa, она же Наталья Ионова, встретилась, когда ей было 17 лет. Тяга к этому мужчине у нее возникла буквально сразу: «Мне просто хотелось с ним больше общаться, проводить вместе время», — признавалась она в интервью сайту WMJ. В эту пятницу, 16 июня, пара отметила очередную годовщину. Наталья нежно поздравила мужа, опубликовав семейный снимок.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Июн 16 2017 в 9:51 PDT

«Мой любимый. 11 лет совместной жизни!! Эти одиннадцать лет я могу сравнить только с полетом на воздушном шаре!! Мы брали разную высоту , сдувались и надувались вновь!! С тобой никогда не скучно и ты тот, кто поддерживает меня всегда! Спасибо за твою любовь, так меня никто никогда не сможет любить! Твоя любовь бесценна!», — написала она.

Год назад, в 10 годовщину свадьбы, влюбленные устроили свадьбу. «Мы вновь поженились, правда шуточно. Хотя если отбросить юмор, который сопровождал вечер, слова любви и повторные "согласна/согласен" были еще более осмысленными», — рассказывала Наташа.

Вечеринка, которую она устроила тогда, прошла с размахом. Любопытно, что ждет семейную пару на этих выходных?

Фото: starface.ru, instagram.com