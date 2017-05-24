Популярная певица Наталья Ионова замужем уже более 10 лет. Со своим супругом, бизнесменом Александром Чистяковым, она встретилась, когда ей было 17. «У меня вообще не возникало мыслей о замужестве, когда мы познакомились. Мне было очень мало лет. Мне просто хотелось с ним больше общаться, проводить вместе время», — призналась певица в откровенном интервью сайту WMJ.

За все время, пока длились их отношения, Александр сильно изменил Наташу. Из девочки-пацанки, в гардеробе которой были сплошные джинсы и майки, он сделал леди. «Когда муж начал дарить мне платья, сумки, туфли, я поняла, что в этом тоже есть кайф. Кайф наряжаться, нравиться себе! И я стала искать свой стиль, подбирать новый гардероб. Во что это вылилось, вы видите сейчас», — рассказала звезда.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Май 14 2017 в 3:22 PDT

Изменения коснулись и ее характера. Она стала намного более терпимой. Но не стоит считать, что красавица покорно сносит все решения, которые принимает глава семьи. Наташа призналась, что время от времени в их идеальных отношениях вспыхивают ссоры. Так, она до сих пор носит обиду за то, что муж своей ревностью помешал ее карьере актрисы: «Мы с Сашей только поженились, и Марюс Вайсберг предложил мне роль в фильме "Любовь в большом городе". В итоге эту роль сыграла Вера Брежнева. Мне очень хотелось сняться в кино, но мужу не понравилось, что по сценарию я должна была целоваться с Алексеем Чадовым в кадре. Я решила уступить супругу. Но в дальнейшем мой отказ стал причиной нескольких больших скандалов, когда я считала себя жертвой в данной ситуации».

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Мар 8 2017 в 12:46 PST

Конфликты между Натальей и Александром возникают и по сей день, но они научились решать их довольно просто — придерживаясь заранее оговоренных «законов ссор». «Первое правило — мы друг друга не оскорбляем. Ведь осадок в виде обид обязательно останется, будет портить кровь, добавлять все больше яда в вашу любовь, отношения. Поэтому надо контролировать себя. Если ты не можешь, стоит прервать ссору до того момента, пока ты не остынешь. Такая холодность не дает опускаться до "кухонного", бытового уровня, до скандальщины и грязи. Второе правило — мы не расходимся. Мы ругаемся, но спать всегда ложимся в одну постель. Знаю очень много пар в моем окружении, которые, поругавшись, ночуют в разных комнатах или один уходит тусить с друзьями. Мы с Сашей договорились, что как бы мы ни ссорились, мы всегда ложимся вместе. И это решает многие вопросы. Физическая близость помогает простить гордыню, амбиции и претензии друг к другу», — поведала звезда.

О первой встрече певицы и бизнесмена читайте в полном тексте интервью.

Фото: starface.ru, instagram.com