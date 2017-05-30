Известная оперная певица Мария Максакова, вдова погибшего депутата Дениса Вороненкова, дала откровенное интервью украинскому телеканалу ZIK. В студии звезда появилась в подчеркивающем ее новые формы платье, с короткой стрижкой, а разговоре с ведущей в очередной раз поделилась мыслями о возможных причинах своих бед. Вспомнила артистка и о самой большой ошибке в своей жизни — гражданском браке с Владимиром Тюриным.

Владимира называют главой Братской ОПГ. Но на момент встречи с ним уже ставшая популярной певица не имела понятия о роде его деятельности. «Он был достаточно хорошо легализован и его прошлое было не на поверхности совсем, пока не начались эти гонения. Он за мной начал нормально ухаживать совершенно, он приложил огромные усилия, чтобы расположить меня», — поделилась Мария. У нее были довольно сложные отношения с родителями, особенно с мамой, уже хотелось родить, и женщина ответила на эти ухаживания.

«У меня были тяжелейшие отношения с отцом моих первых детей. Это была роковая ошибка всей моей жизни, и в принципе Денис меня просто отмыл», — призналась она.

«Я оступилась, пыталась оттуда сбежать, это было почти невозможно», — делится она. Помогли связи в политике: артистка сбежала в Астрахань и взялась за карьеру. Со статусом депутата она получила неприкосновенность.

Как выяснилось, не только ее: Мария встретила свою настоящую любовь. «Денис мне подарил абсолютное счастье. Я благодарна ему за каждый день. Тот человек, которым я была до него, и каким я стала с ним, это два разных человека. Он жил как король, он погиб как король», — вспоминает Мария.

Напомним, что некоторое время назад Максакова и Вороненков вместе перебралась в Киев. В начале 2017 года Вороненков был объявлен в международный розыск. 23 марта он был убит в центре Киева. После этого Мария осталась жить на Украине. Оперная дива объясняет свое решение тем, что в Москве ее бывшему супругу сильно завидовали, и она не может быть уверенной в собственной безопасности. «Они не простят этих 2,5 лет счастья, которые я ему подарила», — уверена она.

Фото: кадры из эфира