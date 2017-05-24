Два месяца назад 39-летняя оперная дива Мария Максакова потеряла мужа, депутата Дениса Вороненкова, которого застрелили в центре Киева. Переживая потерю любимого супруга, певица очень сильно изменилась. Она резко похудела на 10 килограммов и кардинально сменила имидж: вместо густых роскошных локонов, которые были неотъемлемой частью образа Марии, появилась ультракороткая стрижка с челкой.

Разительные перемены во внешности поклонники Максаковой увидели, когда та появилась в эфире одного из украинских каналов, а после сама Мария опубликовала на своей странице в Facebook видео, где исполнила фрагмент песни.

Поклонники звезды моментально отреагировали на новую прическу артистки, отметив, что ей очень идет короткая стрижка: «Очень хорошо с новой причёской», «Очень красиво! Очень выразительно! А такие волосы, точнее причёска говорят о переживания. Ничего, будет всё хорошо и причёска то же изменится)», «Красивая и талантивая женщина!», «Вы умная, красивая, сильная и талантливая женщина».

Фото: facebook.com, globallookpress.com