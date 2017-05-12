Вчера Мария Максакова впервые вышла в свет после смерти мужа, сообщают российские СМИ. «Молодую вдову то и дело пожирали вожделеющими взглядами», — так описал эффект, который 39-летняя женщина произвела на окружающих, светский хроникер Артур Гаспарян, составивший ей компанию. Именно он пригласил певицу на репетиции «Евровидения 2017» в Киеве и сделал несколько фотографий с ней.

Для встречи с другом звезда выбрала черное платье с открытыми плечами. Оно сидело идеально: ведь, согласно свидетельству спутника, Мария сильно похудела. О том, что недавно она потеряла близкого человека, свидетельствовала только грусть в глазах.

«Подтвердилось мое давнее наблюдение – Маша сильная! Уникальная женщина, которая любые удары судьбы принимает в полный рост и с открытым забралом. Когда мы встретились, то все дивы конкурса, надо сказать, померкли в моих глазах серыми мышами. Похудевшая на 16 кг, стильно одетая, свежая лицом, легкая и приятная в общении, как всегда…», — цитирует Артура сайт «Московский Комсомолец».

Мария Максакова вышла в свет на «Евровидение 2017»: «Жизнь продолжается!» https://t.co/dY2U31WJIj — МК (@mkomsomolets) 12 мая 2017 г.

Напомним, что Мария была одна из первых, кто прибыл на место преступления. Также она мужественно борется за светлое имя погибшего супруга.

Фото: twitter.com, globallookpress.com, eastnews.ru