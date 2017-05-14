Буквально неделю назад бывшая жена Егора Кончаловского Любовь Толкалина взволновала подписчиков фото в своем блоге, где актриса во всей красе продемонстрировала обручальное кольцо. Пояснений этому артистка, конечно же, не дала, оставив поклонникам пищу для размышлений и домыслов. Вероятно, постоянные вопросы о предполагаемом замужестве порядком поднадоели Толкалиной, она решила внести ясность в эту ситуацию.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Май 14 2017 в 7:44 PDT

Буквально несколько часов назад Любовь, со свойственным ей чувством юмора, заявила, что она «вышла замуж» за Алексея Макарова: «Народный фольклор восхищает и завораживает)))) особенно мою маму)))) Эксперты сплетники реально сошлись на том, что я тайно вышла замуж! Сообщаю -Да! Я вышла замуж примерно на пол- года вот за этого чудесного и небезызвестного парня. И нас ждет много приключений))))».

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Май 15 2017 в 11:14 PDT

«Еще у меня исторический особняк в центре сердца столицы, дочь учится в Лондоне .. двухэтажная гардеробная, и много того , о чем я не могу пока рассказывать по договору с телеканалом СТС.... каждое утро повелительница реквизита Яна надевает мне кольцо на палец со словами " Властью , данной мне Кином,Телеканалом СТС, генеральным, линейным, исполнительным продюсером , нарекаю тебя Ксенией до сегодняшнего вечера" так происходит каждое утро», — продолжила Толкалина.

Помимо этого, актриса поведала любопытным подписчикам, что уезжает на трехдневные гастроли в Псков, Новгород и Пушкин с другим «возлюбленным» Дмитрием Марьяновым, с которым будет играть в спектакле «Нереальное шоу».

Фото: instagram.com, kinopoisk.ru