Информация о расставании Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, открывшаяся миру в начале этого года, шокировала многих. Знаменитости старались не комментировать свою личную жизнь, но сегодня вышел новый номер журнала Hello!, в котором пара пролила свет на эту тайну.

Оказалось, что супруги расстались более 7 лет назад. «Мы живем совершенно отдельной жизнью, но у нас есть Маша, да и квартиры у нас рядом. Раньше это была одна большая квартира, мы ее разделили. И в одной живет Люба с Машей, в другой скоро закончится ремонт, и я буду там оставаться с Машей, когда Люба уезжает», — поделился Егор.

По словам Любови, они расстались друзьями и снова счастливы. «Новые отношения, конечно, оформились. И у меня, и у Егора, чего уж скрывать. Но мы имеем право не рассказывать об этом в подробностях», — констатировала Толкалина.

В эти выходные она поучаствовала в откровенной фотосъемке на пляже в Индии. «Сегодня на рассвете мы наконец то добрались до иконографии "Венера стыдливая"..... не удержались. Да извинят меня ханжи, не знаю на свете ни одного другого места, где хотелось бы так. Просто ради красоты в красоте. Кто бывал в этих местах, тот знает и поймет, кто закрыт, обижен, болен или озлоблен, не беспокойтесь оставлять комментарии.... это ваши слова , они являются всего лишь вашим отражением.....», — написала она под фото, на котором лишь слегка прикрывает полностью обнаженное тело. Кто стал фотографом — не уточняется.

Напомним, что Егор Кончаловский и Любовь Толкалина познакомились во ВГИКе и много лет состояли в гражданском браке. В 2001 году у пары родилась дочь Мария.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)Мар 2 2017 в 9:46 PST

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii)Дек 13 2016 в 4:25 PST

К 8-му Марта родилось...#ЕгорКончаловский #кредитка #8марта Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii) Мар 6 2017 в 5:51 PST

Фото: starface.ru, globallookpress.com, instagram.com