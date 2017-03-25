Егор Кончаловский побывал в гостях у Леры Кудрявцевой в передаче «Секрет на миллион». Режиссер рассказал, что его прошлые отношения не устраивали его почти никогда.

«Какая она была жена... да никакая! Стирала стиральная машинка, с работы ждал ее я, а не она меня, есть почти не готовила. Но если бы она сидела и ждала бы меня дома, мы бы еще быстрее расстались», — рассказал Егор Кончаловский о прошлом браке. Однако сама Любовь Толкалина так не считает. Она рассказывала, что была идеальной женой. «У Любы очень подвижная психика: актриса! Она забросила танцы, не может есть икру... и все из-за меня, грешного! Конечно, о чем-то я жалею. Но время вспять я бы повернуть не хотел бы. Мы ссорились из-за ничего. Это выматывает. В какой-то момент неудовольствие начинает превышать удовольствие», — признался режиссер.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii)Мар 21 2017 в 1:51 PDT

Он до сих пор восхищается бывшей гражданской женой. Как признался Егор, сейчас он выплачивает ежемесячно некую сумму бывшей жене, несмотря на то, что они не были в официальном браке. Они подписали брачный договор. Дочь Маша и Любовь Толкалина живут в его квартире на его деньги. «Любе выгоден такой договор, ведь плачу-то я. Она негативно отнеслась к такой идеи, но потом подписала. Все женщины против, а потом судятся», — заключил Егор.

Сейчас 51-летний Егор Кончаловский живет с новой возлюбленной. Она снова моложе его. «Она не актриса, она юрист. Относительно меня молода, хорошо. Мы вместе несколько месяцев. У нас сейчас букетный период, конфеты я сам съедаю. Зовут как дочку, Машей. Познакомился в суде, она меня защищала. Отчасти и поэтому объявили о расставании. Не знаю, буду ли делать предложение, время покажет», — поделился Кончаловский.

Однако свой главный секрет режиссер так и не расскрыл. Лероа Кудрявцева заявила, что если он осмелится рассказать об этой тайне, то неожиданный гость войдет в студию. И это оказалась молодая девушка, которую показали закулисами со спины. Однако Егор Кончаловский отказался рассказывать о ней.«Да вы что! Откуда вы знаете! Нет, о ней я не расскажу. Можно как-то выйти из студии, чтоб не встречаться с ней», — возмутился он. Теперь зрителям остается только гадать, кто же эта странная гостья.

Фото: instagram.com, globallookpress.com