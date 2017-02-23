Об изменениях в личной жизни Лариса Гузеева рассказала в эфире нового выпуска шоу «Давай поженимся!». Сначала она сообщила своей соведущей Розе Сябитовой о том, что сейчас живет с дочерью Ольгой у своего сына Георгия, а затем снова вернулась к этой теме:

«Моей дочери 16 лет. Я пришла вчера очень поздно с работы, дома только куры не ходили и не ползали змеи. Это был кошмар, я аж заплакала. Я говорю: «Ну почему меня нужно было так встречать с работы? Я же к вам так не отношусь». Она говорит, это папа. Я звоню: «Игорь, а почему ты пришел и намусорил?». Мы сейчас уже живем отдельно. Отвечает: «Я Леле сказал, чтобы она убрала». Вот как дети!».

Напомним, Лариса Гузеева вышла замуж за президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова в 1999 году. Кроме дочери Ольги от Бухарова у Гузеевой также есть 25-летний сын Георгий от бывшего мужа филолога Кахи Толордавы.

Фото: Instagram