Последние несколько лет привнесли в жизнь известной актрисы Ирины Безруковой массу бед и разочарований. Прекрасные снимки, которые артистка получила сегодня, и на которых она выглядит «настоящей и незащищенной» — такой, какой ее знают только близкие — сподвигли ее на размышления.

«"Собираю себя из осколков" (с) Есть в жизни моменты, которые приходится проживать.. которые не получается перепрыгнуть, не выходит "перемотать" на скорости)), их невозможно просто стереть, либо вычеркнуть из жизни.. Хочешь или нет, но приходится их переживать и проживать.. Разлуки, расставания, ложь, предательство.. Чем больше впускаешь кого-то в душу, тем больнее потом.. Но иначе не умею.. Самые счастливые и самые болезненные моменты моей жизни связаны были именно с этим ... Пожелайте мне исцелиться.. И смочь снова принять в свою душу кого-то полностью, без оглядки, как родного.. Снова научиться доверять, снова почувствовать радость приятия ...и сметь позволить кому-то приблизиться, без страха, и без груза прошлых страданий и обид.. Это ведь возможно? #ИринаБезрукова #павелмымрин #безмакияжасовсем #такжекаквсекаквсекаквсе», — написала она в блоге.

Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official)Май 3 2017 в 2:20 PDT

«Ирина, я Вас не знаю лично.. но, желаю от всей души Вам всего этого», «Каждое слово резонирует в моем сердце.. как знакомо и будто обо мне! В детстве было все гораздо проще. Раны заживут. Обнимаю вас», «Ира у вас все получится. Вы прекрасны!!!!! Вы человек чистый и добрый!!! Вы притягиваете доброту. Не легко простить измену и предательство!!!! Но Вы не предавали!!!! Значит к вам обязательно постучится счастье!!!Только впустите его, пожалуйста!!!! Очень хочется, чтобы вы были счастливы!!!!», — поддержали ее поклонники.

Напомним, что в марте 2015 года, после того как Ирина не смогла дозвониться до единственного сына, 25-летнего Андрея Ливанова, его тело было найдено в его квартире на юго-востоке — юноша скончался от остановки сердца. Чуть позже случился скандальный развод с Сергеем Безруковым, с которым актриса прожила 15 лет, и который впоследствии женился на своей коллеге и вскоре стал отцом.

Ирина давно простила мужчину и нашла успокоение в работе, но с сыном разговаривает до сих пор.

Присоединяемся к теплым словам, которые написали поклонники, и желаем талантливой актрисе спокойствия и счастья.

Фото: starface.ru, instagram.com