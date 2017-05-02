57-летний Игорь Николаев активный пользователей соцсетей. Артист практически ежедневно выкладывает фото в блоге, рассказывая о своей жизни. На странице в Instagram певца можно увидеть его друзей, выступления, архивные снимки и видео с младшей дочкой Вероникой.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Май 1 2017 в 11:18 PDT

Но вот кадры с любимой женой Юлией Проскуряковой, к удивлению, появляются редко. В последнее время многие встревоженные подписчики стали задаваться вопросом: «Где же фото с супругой?». Игорь решил успокоить их, опубликовав долгожданное и редкое фото с Проскуряковой.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Май 11 2017 в 2:29 PDT

«Тут подписчики волнуются: дескать, где же фото с женой? А то всё с мужчинами да с мужчинами!...) Вот, пожалуйста, моя прекрасная @uliaveronika!», - подписал Николаев.

«Такую красавицу не надо прятать. Вкус у вас прекрасный. Будьте всегда счастливы. Обязательно», «Как говорится, с самыми родными всегда фотографий мало», «Какое нежное семейное фото. Счастья Вам», «Очень красивая пара! Желаю вам огромного счастья», «Вы, как всегда, прекрасны! Моя любимая пара!», - прокомментировали снимок фанаты.

Фото: instagram.com